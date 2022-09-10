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ВСУ отвоевали 2,5 тысячи квадратных километров Харьковщины — американские аналитики

Анастасия КалатурСуббота, 10 сентября 2022, 08:15
ВСУ отвоевали 2,5 тысячи квадратных километров Харьковщины — американские аналитики
ФОТО: GETTY

ВСУ отвоевали около 2500 квадратных километров в Харьковской области во время контрнаступления по состоянию на 9 сентября.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Как пишет ISW, украинские силы, вероятно, зачищают очаги дезорганизованных российских войск, оказавшихся в зоне быстрого наступления украинских войск на Купянск, Изюм и реку Оскол.

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ISW

Украинские силы могут разрушить российские позиции вокруг Изюма, если они перережут российские наземные линии связи на север и юг от Изюма. 9 сентября украинские войска продолжали наступление на Купянск и Изюм и принимают меры по изоляции российской изюмской группировки войск. Если украинцам удастся отрезать российские наземные линии связи, у них будет возможность создать котел вокруг Изюма и обрушить большую часть российских позиций на северо-востоке Украины.

Знать больше: Событие дня: ВСУ продолжают контрнаступать на Харьковщине – что известно

Кремль перебрасывает ресурсы на линию Харьков-Изюм, пытаясь остановить украинское контрнаступление, в то же время отказывается публично говорить об успехах Украины в Харьковской области. Контрнаступление, вероятно, побудило президента России Владимира Путина созвать 9 сентября встречу с высшими российскими силовиками и политическими деятелями. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать "ситуацию вокруг Балаклеи и другие события в зоне "спецоперации".

ВИДЕО ДНЯ

Контрнаступление в Херсонской области продолжается одновременно с операциями на линии Харьков-Изюм. Украинские силы продолжают ежедневно атаковать российские понтонные и паромные переправы на юге, однако сохраняют строгую оперативную тишину, что может выглядеть так, будто украинские силы не продвигаются.

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Темы: Харьковская областьХерсонская областьвойна
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