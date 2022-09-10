Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Українська авіація влучила по 25 опорних пунктах та скупченнях росіян – Луганська ОВА

Роман ПетренкоСубота, 10 вересня 2022, 08:38
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З FACEBOOK-СТОРІНКИ КОМАНДУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗСУ

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 33 удари по скупченню росіян та їхніх опорних пунктах.

Джерело: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай

Деталі: За словами Гайдая, знищено склад боєприпасів, завдано ураження по майже 25 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки противника.

Пряма мова Гайдая: "За минулу добу, в результаті вогневого впливу ракетних військ та артилерії наших наземних військ, завдано ураження вісімнадцяти пунктам управління різного рівня, районам зосередження живої сили противника, засобам протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, артилерійським підрозділам та понад двадцяти складам з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами".

Нагадаємо: ЗСУ відвоювали близько 2500 квадратних кілометрів у Харківській області під час контрнаступу станом на 9 вересня, повідомили американські аналітики.

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Збройні силивійнаавіа
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фотоДБР затримало начальника окупаційної "поліції" звільненої Балаклії

"Відволікаючі заходи": У РФ нарешті прокоментували деокупацію на Харківщині

відео Окупанти заявили, що пішли з Ізюма та інших населених пунктів, захисники показали відео: Ми в Ізюмі

Чарльза ІІІ офіційно проголосили королем Великої Британії

відеоНад Балаклією підняли український прапор

Резніков про закінчення війни: Ще декілька перемог – і росіяни будуть утікати

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Збройні сили
Резніков про успіхи "Рамштайну-5": Домовилися про потужнішу підготовку українських бійців
У Полтаві чути вибухи. ОВА заспокоює українців
ЗСУ звільнили Куп’янськ
Останні новини
21:35
За 10 днів ЗСУ звільнили 2 тисячі квадратних кілометрів території – Зеленський
21:31
Як це – бути жінкою у війську. Історії саперки й парамедикині
21:12
Швейцарія планує побудувати ядерний могильник на кордоні з Німеччиною
21:01
За Лиман на Донеччині тривають бої – мер
20:34
На Донеччині внаслідок обстрілу поранено дитину
20:19
Чарльз чи Карл: посол Британії пояснила, як називати нового короля
19:59
Окупанти перемістили резерви до Херсона – Генштаб
19:39
фотоДБР затримало начальника окупаційної "поліції" звільненої Балаклії
19:25
Авіарегулятор заборонив Air Moldova відновлення рейсів до Москви
19:20
Зеленський зібрав Ставку: ухвалили рішення щодо звільнених населених пунктів
Усі новини...