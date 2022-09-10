Українська авіація влучила по 25 опорних пунктах та скупченнях росіян – Луганська ОВА

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 33 удари по скупченню росіян та їхніх опорних пунктах.

Джерело: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай

Деталі: За словами Гайдая, знищено склад боєприпасів, завдано ураження по майже 25 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки противника.

Пряма мова Гайдая: "За минулу добу, в результаті вогневого впливу ракетних військ та артилерії наших наземних військ, завдано ураження вісімнадцяти пунктам управління різного рівня, районам зосередження живої сили противника, засобам протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, артилерійським підрозділам та понад двадцяти складам з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами".

Нагадаємо: ЗСУ відвоювали близько 2500 квадратних кілометрів у Харківській області під час контрнаступу станом на 9 вересня, повідомили американські аналітики.

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