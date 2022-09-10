Украинская авиация попала по 25 опорным пунктам и скоплениям россиян – Луганская ОВА
В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны осуществила 33 удара по скоплению россиян и их опорным пунктам.
Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай
Детали: По словам Гайдая, уничтожен склад боеприпасов, нанесено поражение по почти 25 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники противника.
Прямая речь Гайдая: "За прошедшие сутки, в результате огневого влияния ракетных войск и артиллерии наших наземных войск, нанесено поражение восемнадцати пунктам управления разного уровня, районам сосредоточения живой силы противника, средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, артиллерийским подразделениям и свыше двадцати складам с горюче-смазочными материалами".
Напомним: ВСУ отвоевали около 2500 квадратных километров в Харьковской области во время контрнаступления по состоянию на 9 сентября.
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