Росіяни обстріляли Харківський район, загинула жінка
Субота, 10 вересня 2022, 09:06
Близько 1 ночі на 10 вересня російські окупаційні війська обстріляли Харківський район, щонайменше одна жінка загинула.
Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова Синєгубова: "У Новій Водолазі зруйнований приватний будинок, сталася пожежа.
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На жаль, загинула 62-річна жінка…
Ворог мстить за успішні дії ЗСУ по звільненню Харківщини. Тому вчора вдень масовано обстрілював мирних людей у Харкові та звільненій Балаклії.
У Харкові поранень зазнали 14 цивільних, 3 з яких - діти. В Ізюмському районі госпіталізували 5 людей. Крім того, 1 чоловік поранений в Харківському районі".
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