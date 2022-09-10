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Росіяни обстріляли Харківський район, загинула жінка

Роман ПетренкоСубота, 10 вересня 2022, 09:06
Росіяни обстріляли Харківський район, загинула жінка
усі фото дснс

Близько 1 ночі на 10 вересня російські окупаційні війська обстріляли Харківський район, щонайменше одна жінка загинула.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Синєгубова: "У Новій Водолазі зруйнований приватний будинок, сталася пожежа.

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На жаль, загинула 62-річна жінка…

Ворог мстить за успішні дії ЗСУ по звільненню Харківщини. Тому вчора вдень масовано обстрілював мирних людей у Харкові та звільненій Балаклії.

У Харкові поранень зазнали 14 цивільних, 3 з яких - діти. В Ізюмському районі госпіталізували 5 людей. Крім того, 1 чоловік поранений в Харківському районі".

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Теми: Харківська областьобстрілвійнаРосія
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