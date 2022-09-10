Россияне обстреляли Харьковский район, погибла женщина

Около 1 ночи на 10 сентября российские оккупационные войска обстреляли Харьковский район, по меньшей мере, одна женщина погибла.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь Синегубова: "В Новой Водолаге разрушен частный дом, произошел пожар.

К сожалению, погибла 62-летняя женщина…

Враг мстит за успешные действия ВСУ по увольнению Харьковщины. Поэтому вчера днем ​​массированно обстреливали мирных людей в Харькове и освобожденной Балаклеи.

В Харькове ранения получили 14 гражданских, 3 из которых - дети. В Изюмском районе госпитализировали 5 человек. Кроме того, 1 человек ранен в Харьковском районе".