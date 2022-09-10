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У Полтаві чути вибухи. ОВА заспокоює українців

Роман ПетренкоСубота, 10 вересня 2022, 11:52
У Полтаві чути вибухи. ОВА заспокоює українців
ЗСУ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО генштабу

Жителі Полтави почули вибухи, обласна військова адміністрація заспокоїла українців – тривають військові навчання.

Джерело: глава ОВА Дмитро Лунін

Пряма мова Луніна: "Звуки вибухів, які нещодавно чули жителі Полтави, – це військові навчання на території громади.

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Зберігаємо спокій. І не ігноруємо повітряні тривоги!".

Нагадаємо: Збройні сили звільнили від окупантів Куп’янськ Харківської області, повідомила радниця голови облради Наталія Попова.

Теми: ПолтававибухвійнаЗбройні сили
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