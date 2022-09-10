Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Полтаве слышны взрывы. ОВА успокаивает украинцев

Роман ПетренкоСуббота, 10 сентября 2022, 11:52
В Полтаве слышны взрывы. ОВА успокаивает украинцев
всу, иллюстративное фото генштаба

Жители Полтавы услышали взрывы, областная военная администрация успокоила украинцев – продолжаются военные учения.

Источник: глава ОВА Дмитрий Лунин

Прямая речь Лунина: "Звуки взрывов, которые недавно слышали жители Полтавы, – это военные учения на территории общины.

Реклама:

Сохраняем спокойствие. И не игнорируем воздушные тревоги!".

Напомним: Вооруженные силы освободили от оккупантов Купянск Харьковской области, сообщила советница председателя облсовета Наталья Попова.

Темы: ПолтававзрыввойнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Полтава
В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных
Полиция возьмется за полтавского фитнес-тренера, который плюнул в ветерана войны
На Полтавщине расширят время продажи алкоголя на Полтавщине
Последние новости
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
В Нацполиции против, чтобы их заставляли раздавать повестки
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
Все новости...
Реклама: