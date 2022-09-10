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В Полтаве слышны взрывы. ОВА успокаивает украинцев

Роман ПетренкоСуббота, 10 сентября 2022, 11:52
всу, иллюстративное фото генштаба

Жители Полтавы услышали взрывы, областная военная администрация успокоила украинцев – продолжаются военные учения.

Источник: глава ОВА Дмитрий Лунин

Прямая речь Лунина: "Звуки взрывов, которые недавно слышали жители Полтавы, – это военные учения на территории общины.

Сохраняем спокойствие. И не игнорируем воздушные тревоги!".

Напомним: Вооруженные силы освободили от оккупантов Купянск Харьковской области, сообщила советница председателя облсовета Наталья Попова.

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Темы: ПолтававзрыввойнаВооруженные силы
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