В Полтаве слышны взрывы. ОВА успокаивает украинцев
Суббота, 10 сентября 2022, 11:52
Жители Полтавы услышали взрывы, областная военная администрация успокоила украинцев – продолжаются военные учения.
Источник: глава ОВА Дмитрий Лунин
Прямая речь Лунина: "Звуки взрывов, которые недавно слышали жители Полтавы, – это военные учения на территории общины.
Сохраняем спокойствие. И не игнорируем воздушные тревоги!".
Напомним: Вооруженные силы освободили от оккупантов Купянск Харьковской области, сообщила советница председателя облсовета Наталья Попова.
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