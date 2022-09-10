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В МЗС на тлі контрнаступу наголосили на важливості продовжувати поставки зброї Україні

"Європейська правда"Субота, 10 вересня 2022, 12:41

У міністерстві закордонних справ України наголосили на важливості продовження постачання зброї в Україну у світлі успіхів ЗСУ на сході України.

Про це, як передає "Європейська правда", написав речник МЗС Олег Ніколенко.

"Українські війська роблять успіхи на сході України, звільняючи нові міста і села. Їхня мужність у поєднанні з військовою підтримкою Заходу дає дивовижні результати. Украй важливо продовжувати постачання зброї в Україну. Перемогти Росію на полі бою - значить здобути мир в Україні", - написав він.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони США з політичних питань Саша Бейкер на брифінгу в п’ятницю назвала дії українських сил на півдні контрнаступом – досі Пентагон уникав цього слова для характеристики військових дій.

Збройні сили звільнили від окупантів Куп’янськ Харківської області.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у п'ятницю, що українські сили досягли певних успіхів у своїх операціях у Харкові та Херсоні, "і це дуже, дуже надихає".

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