В МИД на фоне контрнаступления подчеркнули важность продолжать поставки оружия Украине
Суббота, 10 сентября 2022, 12:41
В министерстве иностранных дел Украины отметили важность продолжения поставок оружия в Украину в свете успехов ВСУ на востоке Украины.
Об этом, как передает "Европейская правда", написал спикер МИД Олег Николенко.
"Украинские войска делают успехи на востоке Украины, освобождая новые города и села. Их мужество в сочетании с военной поддержкой Запада дает удивительные результаты. Крайне важно продолжать поставки оружия в Украину. Победить Россию на поле боя - значит обрести мир в Украине", - написал он.
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Напомним: Вооруженные силы освободили от оккупантов Купянск Харьковской области.
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