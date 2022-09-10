Із Мелітополя виїхала половина мешканців, очікується чергова хвиля – мер

Із Мелітополя виїхало близько половини мешканців, водночас у місті посилюється рух опору.

Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров у коментарі Укрінформу

Деталі: За словами Федорова, з Мелітополя виїхало щонайменше 70 тисяч людей – це половина мешканців.

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"Організованої евакуації немає, можлива лише евакуація приватним транспортом, волонтери наші вивозять", - сказав він.

За словами міського голови, люди продовжують виїжджати, проте чергова хвиля евакуації очікується безпосередньо перед початком опалювального сезону у жовтні.

Водночас, зазначив Федоров, останнім часом у місті посилюють роботу партизани.

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"За останні півтора місяця рух опору лише посилюється", - сказав він.

Федоров також вважає, що російським загарбникам не вдасться провести псевдореферендум ані в жовтні, ані в листопаді.

"На сьогодні ні 11 вересня, ні 11 жовтня я не бачу (можливості – ред.) проведення "референдуму". Сьогодні вони (окупанти – ред.) вже кажуть про якусь там дату 4 листопада, але це, на мою особисту думку, як ніколи. За два місяці може змінитися будь-що. На фронті ми бачимо, як інтенсивно ЗСУ визволяють наші населені пункти. Тому ми сподіваємося, що 4 листопада якщо і пройде якесь соціологічне опитування, то це вже буде опитування українськими соціологічними службами", - підкреслив Федоров.

Він також зазначив, що ті люди, які раніше "погоджувалися надавати сприяння" колаборантами в частині організації фейкового "референдуму", зараз телефонують, у тому числі, й до українських спецслужб і намагаються робити все для того, щоб "стати співробітником наших спецслужб і надавати сприяння державі Україна".

Що передувало: 9 вересня Федоров заявив, що 11 вересня незаконного "референдуму" росіян на окупованій території не буде, його відклали, в тому числі, й через брак підтримки голосування за "приєднання" до Російської Федерації.

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