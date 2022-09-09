Мер Мелітополя: Як у Криму – не вийде, фейкового "референдуму" 11 вересня не буде

МІський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що 11 вересня незаконного "референдуму" росіян на окупованій території не буде, його відклали, в тому числі, й через брак підтримки голосування за "приєднання" до Російської Федерації.

Джерело: Іван Федоров на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ 9 вересня

Пряма мова: "Що стосується фейкового референдуму. Сьогодні черговий обман, підсумки якого ми побачимо 11 вересня.

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Весь світ чув про те, що 11 вересня, в єдиний день голосування, рашисти будуть намагатися проводити фейковий референдум на території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Цього не вдалося.

11 вересня через декілька днів – і ми вже точно можемо сказати, що референдуму не буде".

Деталі: Федоров зазначив, що росіяни намагалися провести псевдореферендум наприкінці серпня, а в середині серпня пішли з першим обходом по квартирах, щоб зрозуміти настрої населення, – і не побачили бажаної підтримки.

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Пряма мова: "Сьогодні вони чітко побачили, що менш ніж 10% взагалі погодилися приймати участь у цьому фейковому референдумі. Після цього вони відмовилися проводити його і зараз говорять про те, що буде якесь соціологічне опитування.

І ми вже чітко бачимо: того, що було в Криму, не відбудеться на наших територіях. Що вони хочуть зробити на наших територіях – ніхто не знає. Але сьогодні вони перенесли цей фейк на декілька місяців – а ми розуміємо, що це майже ніколи".

Довідка: 9 вересня у Росії почалося триденне голосування: до 11 вересня росіяни обиратимуть губернаторів у 14 регіонах РФ, депутатів шести законодавчих зборів, ради депутатів 12 адміністративних центрів та інших представників місцевого самоврядування.

Тим часом в Україні росіянам не вдається повністю захопити Донецьку область до 15 вересня, натомість тривають контрнаступальні дії української армії в Херсонській та Харківській областях.