Из Мелитополя выехала половина жителей, ожидается очередная волна – мэр

Из Мелитополя уехало около половины жителей, в то же время в городе усиливается движение сопротивления.

Источник: городской голова Мелитополя Иван Федоров в комментарии Укринформу

Детали: По словам Федорова, из Мелитополя уехало не менее 70 тысяч человек – это половина жителей.

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"Организованной эвакуации нет, возможна только эвакуация частным транспортом, волонтеры наши вывозят", - сказал он.

По словам мэра, люди продолжают выезжать, однако очередная волна эвакуации ожидается непосредственно перед началом отопительного сезона в октябре.

В то же время, отметил Федоров, в последнее время в городе усиливают работу партизаны.

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"За последние полтора месяца движение сопротивления только усиливается", – сказал он.

Федоров также считает, что российским захватчикам не удастся провести псевдореферендум ни в октябре, ни в ноябре.

"На сегодняшний день ни 11 сентября, ни 11 октября я не вижу (возможности – ред.) проведения "референдума". Сегодня они (оккупанты – ред.) уже говорят о какой-то там дате 4 ноября, но это, по моему личному мнению, как никогда. Через два месяца может измениться что угодно. На фронте мы видим, как интенсивно ВСУ освобождают наши населенные пункты. Поэтому мы надеемся, что 4 ноября если и пройдет какой-нибудь социологический опрос, то это уже будет опрос украинскими социологическими службами", - подчеркнул Федоров.

Он также отметил, что те люди, которые раньше "соглашались оказывать содействие" коллаборантам в части организации фейкового "референдума", сейчас звонят, в том числе, и в украинские спецслужбы и пытаются делать все для того, чтобы "стать сотрудником наших спецслужб и оказывать содействие государству Украина".

Что предшествовало: 9 сентября Федоров заявил, что 11 сентября незаконного "референдума" россиян на оккупированной территории не будет, его отложили, в том числе, и за-за недостаточной поддержки голосования за "присоединение" к Российской Федерации.

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