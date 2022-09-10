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Зеленський придумав, як забезпечити Польщу необхідним обсягом електрики

Катерина ТищенкоСубота, 10 вересня 2022, 21:55
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський доручив прискорити реконструкцію лінії електропередачі від Хмельницької АЕС до польського Жешува й завершити її до 8 грудня.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "У розвиток вчорашніх домовленостей з головою уряду Польщі Моравецьким я провів, як і обіцяв йому, нараду щодо питань підтримки наших польських братів протягом цієї осені й зими, нашої енергетичної співпраці з Польщею.

Доручив прискорити реконструкцію лінії електропередачі від Хмельницької АЕС до польського міста Жешува – першого Міста-рятівника. Дякую тобі, Жешуве. Нагадаю, що це особливе звання було присвоєне Жешуву ще навесні за надзвичайно вагому допомогу Україні. Маємо завершити до 8 грудня цю реконструкцію й забезпечити Польщу необхідним обсягом електрики".

Деталі: Зеленський зазначив, що це буде можливим "за умови збереження нормального контролю України над Запорізькою атомною станцією".

"Також доручив Кабміну опрацювати можливість термінового постачання Польщі 100 тисяч тонн енергетичного вугілля вже зараз. Ми маємо на цей час достатні обсяги для себе й можемо допомогти нашим братам підготуватися до цієї зими", - сказав він.

Що передувало: 9 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що Польща звернулася до України з проханням допомогти експортом електроенергії, і це буде забезпечено.

ВІДЕО ДНЯ

10 вересня прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що Україна розгляне можливість відкриття квоти на експорт 100 тис. тонн вугілля до Польщі у вересні.

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Теми: ЗеленськийелектроенергіяПольща
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