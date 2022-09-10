Зеленский придумал, как обеспечить Польшу необходимым объемом электричества

Президент Владимир Зеленский поручил ускорить реконструкцию линии электропередачи от Хмельницкой АЭС до польского Жешува и завершить ее до 8 декабря.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "В развитие вчерашних договоренностей с главой правительства Польши Моравецким я провел, как и обещал ему, совещание по вопросам поддержки наших польских братьев в течение этой осени и зимы, нашего энергетического сотрудничества с Польшей.

Реклама:

Поручил ускорить реконструкцию линии электропередачи от Хмельницкой АЭС до польского города Жешува – первого города-спасателя. Спасибо тебе, Жешув. Напомню, что это особое звание было присвоено Жешуву еще весной за очень весомую помощь Украине. Должны завершить до 8 декабря эту реконструкцию и обеспечить Польшу необходимым объемом электричества".

Детали: Зеленский отметил, что это будет возможно "при сохранении нормального контроля Украины над Запорожской атомной станцией".

"Также поручил Кабмину проработать возможность срочных поставок Польше 100 тысяч тонн энергетического угля уже сейчас. Мы имеем в настоящее время достаточные объемы для себя и можем помочь нашим братьям подготовиться к этой зиме", - сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 9 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что Польша обратилась к Украине с просьбой помочь экспортом электроэнергии, и это будет обеспечено.

10 сентября премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Украина рассмотрит возможность открытия квоты на экспорт 100 тыс. тонн угля в Польшу в сентябре.