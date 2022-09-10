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Зеленський послав сигнал лідерам, які штовхають Україну в "чиїсь обійми"

Катерина ТищенкоСубота, 10 вересня 2022, 23:11
Зеленський послав сигнал лідерам, які штовхають Україну в чиїсь обійми
Зеленський на форумі YES, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголосив, що шлях до повернення всієї окупованої території стає все чіткішим, і Україна не може дозволити собі зупинитись.

Джерело: Зеленський на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві, повідомляє сайт президента

Пряма мова: "Шлях до повернення всієї нашої території – все це є, і з кожним днем він стає дедалі чіткішим. Ми бачимо контури відновлення територіальної цілісності нашої держави. Ми знаємо, що це складний шлях, але ми також знаємо, що цей складний шлях пройти реально, і ми це робимо".

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"Ми не можемо дозволити собі зупинитися. Це мій головний сигнал усім, хто десь там щось думає. Дехто навіть із лідерів, штовхаючи нас кудись, у чиїсь зайві обійми. Ні, ми не можемо собі дозволити зупинитися".

Деталі: Президент висловив думку, що відповідь на питання, коли Україна пройде цей шлях до повного повернення територій, "може дати етап, який у нас попереду", маючи на увазі майбутню важку зиму.

Теми: ЗеленськийвійнадеокупаціяРосія
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