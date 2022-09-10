Зеленский послал сигнал лидерам, толкающим Украину в "чьи-то объятия"

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что путь к возвращению всей оккупированной территории становится все более четким, и Украина не может позволить себе остановиться.

Источник: Зеленский на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве, сообщает сайт президента

Прямая речь: "Путь к возвращению всей нашей территории – все это есть, и с каждым днем ​​он становится все яснее. Мы видим контуры восстановления территориальной целостности нашего государства. Мы знаем, что это сложный путь, но мы также знаем, что этот сложный путь пройти реально и мы это делаем".

"Мы не можем позволить себе остановиться. Это мой главный сигнал всем, кто где-то там что-то думает. Некоторые даже из лидеров, толкая нас куда-то, в чьи-то лишние объятия. Нет, мы не можем позволить себе остановиться".

Детали: Президент выразил мнение, что ответ на вопрос, когда Украина пройдет этот путь к полному возвращению территорий, "может дать этап, который у нас впереди", имея в виду предстоящую тяжелую зиму.