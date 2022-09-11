Окупанти тікають навіть з Луганська, скоро почуємо чудові новини – Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай очікує "чудових новин" з поки окупованих Сватового, Кремінної та Рубіжного найближчим часом.

Джерело: Гайдай в ефірі телемарафону в суботу ввечері

Пряма мова: "Не треба очікувати, що завтра ми звільнимо всю Луганську область. Але просування величезне. Бої йдуть досить важкі, але окупанти біжать з усіх населених пунктів. Найближчим часом, можливо вже й завтра, ми почуємо чудові новини зі Сватового, з Кремінної, з Рубіжного".

Деталі: За словами Гайдая, ОВА цілий день у суботу отримує інформацію про втечу з області як окупантів, так і призначених ними гауляйтерів.

"Вони не тільки тікають зі Сватового, зі Старобільська, з Троїцького, вони ще збирають речі і їдуть з українських міст Луганщини, яка окупована з 2014 року – Алчевськ і Луганськ, так само збирають речі, збирають свої родини і відправляють у бік Росії", – розповів голова ОВА.

За його словами, черги з охочих виїхати з різних населених пунктів окупованої Луганщини тягнуться на декілька кілометрів.

Гайдай також розповів, що минулої ночі партизани в окупованій Кремінній повісили український прапор над адміністрацією.

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"І він досі висить. Тобто нікого з окупантів немає в місті, а колаборанти бояться його знімати", - розповів голова ОВА.

Що передувало: Раніше у суботу Гайдай повідомив, що українські військові перебувають на околицях Лисичанська.