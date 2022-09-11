Оккупанты бегут даже из Луганска, скоро услышим хорошие новости – Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай ожидает "замечательных новостей" из пока оккупированных Сватового, Кременной и Рубежного в ближайшее время.

Источник: Гайдай в эфире телемарафона в субботу вечером

Прямая речь: "Не надо ожидать, что завтра мы освободим всю Луганскую область. Но продвижение огромно. Бои идут достаточно тяжелые, но оккупанты бегут из всех населенных пунктов. В ближайшее время, возможно, уже и завтра, мы услышим замечательные новости из Сватового, из Кременной, из Рубежного".

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Детали: По словам Гайдая, ОВА целый день в субботу получает информацию о бегстве из области как оккупантов, так и назначенных ими гауляйтеров.

"Они не только бегут из Сватового, из Старобельска, из Троицкого, они еще собирают вещи и уезжают из украинских городов Луганщины, которая оккупирована с 2014 года – Алчевск и Луганск, так же собирают вещи, собирают свои семьи и отправляют в сторону России", – рассказал председатель ОВА.

По его словам, очереди из желающих выехать из разных населенных пунктов оккупированной Луганщины тянутся на несколько километров.

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Гайдай также рассказал, что минувшей ночью партизаны в оккупированной Кременной повесили украинский флаг над администрацией.

"И он все еще висит. То есть никого из оккупантов нет в городе, а коллаборанты боятся его снимать", - рассказал председатель ОВА.

Что предшествовало: Ранее в субботу Гайдай сообщил, что украинские военные находятся в окрестностях Лисичанска.