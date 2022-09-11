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Нуланд: Не бачу інтересу Байдена до зустрічі з Путіним на саміті G20

Анастасія КалатурНеділя, 11 вересня 2022, 01:39
ФОТО: GETTY

Наразі не видно зацікавленості з боку президента США Джо Байдена у зустрічі під час саміту G20 на Балі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Джерело: заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова:  "Що стосується зустрічі на Балі, до неї ще мине певний час. Поки що я не бачу жодного інтересу до Путіна з боку нашого президента".

Деталі: Нуланд сказала, що якщо він Путін  з’явиться  на Балі, то,   лідери G20 мають дуже прямо сказати йому про своє бачення стосовно того, що відбувається в Україні, про порушення Росією усіх можливих принципів, закладених у низці документів, які підписав ще Радянський Союз.

Нагадаємо: Путін планує відвідати саміт "Групи двадцяти" на Балі 15-16 листопада. На саміт запрошено і Володимира Зеленського. Будучи головою G20 цього року, Індонезія зіткнулася з тиском з боку західних країн, щоб відкликати запрошення Путіну на зустріч через його вторгнення в Україну.

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Теми: ІндонезіяПутінБайден
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