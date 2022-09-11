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Нуланд: Не вижу интереса Байдена ко встрече с Путиным на саммите G20

Анастасия КалатурВоскресенье, 11 сентября 2022, 01:39
ФОТО: GETTY

Пока не видна заинтересованность со стороны президента США Джо Байдена во встрече во время саммита G20 на Бали с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, которую цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Что касается встречи на Бали, до нее еще пройдет определенное время. Пока я не вижу никакого интереса к Путину со стороны нашего президента".

Детали: Нуланд сказала, что если Путин появится на Бали, то лидеры G20 должны очень прямо сказать ему о своем видении относительно происходящего в Украине, о нарушении Россией всех возможных принципов, заложенных в ряде документов, которые подписал еще Советский Союз.

Напомним: Путин планирует посетить саммит "Группы двадцати" на Бали 15-16 ноября. На саммит приглашен и Владимир Зеленский. Будучи главой G20 в этом году, Индонезия столкнулась с давлением со стороны западных стран, чтобы отозвать приглашение Путину на встречу из-за его вторжения в Украину.

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Темы: ИндонезияПутинБайден
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