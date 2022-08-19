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Путін планує приїхати на саміт G20, куди запрошено Зеленського

"Європейська правда"П'ятниця, 19 серпня 2022, 10:31
Getty Images

Президент Росії Владімір Путін планує відвідати саміт "Групи двадцяти" на Балі у листопаді. 

Про це заявив президент Індонезії Джоко Відодо в інтерв'ю Bloomberg News, пише "Європейська правда".

"Сі Цзіньпін приїде. Президент Путін також сказав мені, що він приїде", - зазначив президент Індонезії. 

Це вперше лідер Індонезії, яка приймає зустріч G20, підтвердив, що обидва очільники держав планують з'явитися на листопадовому саміті.

Речник Кремля відмовився від коментарів агентству, але інший чиновник, знайомий із ситуацією, підтвердив, що Путін наразі планує відвідати зустріч особисто.

Будучи головою G20 цього року, Індонезія зіткнулася з тиском з боку західних країн, щоб відкликати запрошення Путіну на зустріч через його вторгнення в Україну.

Індонезія також запросила українського президента Володимира Зеленського взяти участь у саміті на Балі.

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Джоко Відодо хоче позиціонувати себе як посередника між Україною та Росією, в останні місяці він зустрівся з українським і російським президентами, щоб закликати припинити війну та послабити глобальну продовольчу кризу.

Президент Зеленський заявляв, що участь України на осінньому саміті G20 буде залежати від безпекової ситуації в країні і від складу учасників саміту.

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Теми: ПутінЗеленський
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