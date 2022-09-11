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ОК "Південь": Знищена російська переправа біля Нової Каховки

Анастасія КалатурНеділя, 11 вересня 2022, 02:39
ФОТО: GETTY

ЗСУ знищили ворожу поромну переправу біля Нової Каховки.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Чергову поромну переправу в районі Нової Каховки критично уражено без можливості подальшого використання".

Деталі: Втрати ворога за бойовий день:

  • 80 військових
  • 8 танків
  • 17 одиниць авто-бронетехніки
  • 1 гаубиця "Мста-Б"
  • 1 безпілотний розвідник "Орлан-10"
  • 3  склади боєприпасів в Миколаївському, Херсонському і Бериславському районах. 

Протягом дня росіяни завдали 20 авіаударів вздовж лінії зіткнення. У відповідь ЗСУ завдали 10 ударів, але ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 350 вогневих завдань.

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Теми: війнаХерсонська область
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