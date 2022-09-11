Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ОК "Південь": Знищена російська переправа біля Нової Каховки

Анастасія КалатурНеділя, 11 вересня 2022, 02:39
ОК Південь: Знищена російська переправа біля Нової Каховки
ФОТО: GETTY

ЗСУ знищили ворожу поромну переправу біля Нової Каховки.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Чергову поромну переправу в районі Нової Каховки критично уражено без можливості подальшого використання".

Реклама:

Деталі: Втрати ворога за бойовий день:

  • 80 військових
  • 8 танків
  • 17 одиниць авто-бронетехніки
  • 1 гаубиця "Мста-Б"
  • 1 безпілотний розвідник "Орлан-10"
  • 3  склади боєприпасів в Миколаївському, Херсонському і Бериславському районах. 

Протягом дня росіяни завдали 20 авіаударів вздовж лінії зіткнення. У відповідь ЗСУ завдали 10 ударів, але ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 350 вогневих завдань.

Теми: війнаХерсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
війна
ЗСУ продовжують стримувати наступ ворога під Мар'їнкою – Генштаб
Зеленський піде на вибори, якщо вони будуть під час війни: "Не кину державу"
У Росії "героя СВО" нагородили – дровами, льодом і центральним опаленням
Останні новини
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
14:06
"Історичний момент": Німецькі війська розмістять у Литві, аби стримувати Росію
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
Усі новини...
Реклама: