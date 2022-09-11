ОК "Південь": Знищена російська переправа біля Нової Каховки
Неділя, 11 вересня 2022, 02:39
ЗСУ знищили ворожу поромну переправу біля Нової Каховки.
Джерело: ОК "Південь"
Дослівно: "Чергову поромну переправу в районі Нової Каховки критично уражено без можливості подальшого використання".
Деталі: Втрати ворога за бойовий день:
- 80 військових
- 8 танків
- 17 одиниць авто-бронетехніки
- 1 гаубиця "Мста-Б"
- 1 безпілотний розвідник "Орлан-10"
- 3 склади боєприпасів в Миколаївському, Херсонському і Бериславському районах.
Протягом дня росіяни завдали 20 авіаударів вздовж лінії зіткнення. У відповідь ЗСУ завдали 10 ударів, але ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 350 вогневих завдань.
ВІДЕО ДНЯ