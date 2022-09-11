ОК "Юг": Уничтожена российская переправа возле Новой Каховки
Воскресенье, 11 сентября 2022, 02:39
ВСУ уничтожили вражескую паромную переправу возле Новой Каховки.
Источник: ОК "Юг"
Дословно: "Очередная паромная переправа в районе Новой Каховки критически поражена без возможности дальнейшего использования".
Детали: Потери врага за боевой день:
- 80 военных
- 8 танков
- 17 единиц автобронетехники
- 1 гаубица "Мста-Б"
- 1 беспилотный разведчик "Орлан-10"
- 3 склада боеприпасов в Николаевском, Херсонском и Бериславском районах.
В течение дня россияне нанесли 20 авиаударов вдоль линии столкновения. В ответ ВСУ нанесли 10 ударов, но ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 350 огневых задач.
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