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ОК "Юг": Уничтожена российская переправа возле Новой Каховки

Анастасия КалатурВоскресенье, 11 сентября 2022, 02:39
ОК Юг: Уничтожена российская переправа возле Новой Каховки
ФОТО: GETTY

ВСУ уничтожили вражескую паромную переправу возле Новой Каховки.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Очередная паромная переправа в районе Новой Каховки критически поражена без возможности дальнейшего использования".

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Детали: Потери врага за боевой день:

  • 80 военных
  • 8 танков
  • 17 единиц автобронетехники
  • 1 гаубица "Мста-Б"
  • 1 беспилотный разведчик "Орлан-10"
  • 3 склада боеприпасов в Николаевском, Херсонском и Бериславском районах.

В течение дня россияне нанесли 20 авиаударов вдоль линии столкновения. В ответ ВСУ нанесли 10 ударов, но ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 350 огневых задач.

Темы: войнаХерсонская область
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