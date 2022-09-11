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Мер Парижа запропонує скоротити освітлення Ейфелевої вежі на тлі енергокризи

Анастасія КалатурНеділя, 11 вересня 2022, 05:01
ФОТО: GETTY

Мер Парижа Енн Ідальго запропонує скоротити час освітлення Ейфелевої вежі на тлі енергетичної кризи  та надзвичайної кліматичної ситуації.

Джерело: Le Journal du dimanche

Деталі: 336 золотих прожекторів вежі згасають о першій ночі, але пропонується, що тепер вони згасатимуть о 23:45, коли вежу покидають останні відвідувачі.

Керуюча компанія Ейфелевої вежі SETE пояснила, що всупереч поширеній думці, нічне освітлення вежі становить всього 4% річного рахунку за електроенергію пам'ятника, і мерехтіння 20 тисяч світлодіодів, що блимають протягом 5 хвилин на початку кожної години - це енергоефективне обладнання.

Відтак, захід, про який буде оголошено 13 вересня, має символічний характер. Жан-Франсуа Мартінс, президент SETE, сказав, що  досягнута економія енергії не буде феноменальною, але "як найбільш відвідуваний пам'ятник у світі ми повинні показати приклад".

Нагадаємо: Президент Франції Еммануель Макрон закликає до різкого скорочення споживання енергії в країні на 10% у найближчі тижні та місяці, щоб уникнути ризику відключень  цієї зими.

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Теми: Франціяенергетика
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