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Мэр Парижа предложит сократить освещение Эйфелевой башни на фоне энергокризиса

Анастасия КалатурВоскресенье, 11 сентября 2022, 05:01
ФОТО: GETTY

Мэр Парижа Энн Идальго предложит сократить время освещения Эйфелевой башни на фоне энергетического кризиса и чрезвычайной климатической ситуации.

Источник: Le Journal du dimanche

Детали: 336 золотых прожекторов башни угасают в час ночи, но предлагается, что теперь они будут угасать в 23:45, когда башню покидают последние посетители.

Управляющая компания Эйфелевой башни SETE объяснила, что вопреки расхожему мнению, ночное освещение башни составляет всего 4% годового счета за электроэнергию памятника, и мигание 20 тысяч мигающих в течение 5 минут в начале каждого часа светодиодов - это энергоэффективное оборудование.

Следовательно, мера, о которой будет объявлено 13 сентября, носит символический характер. Жан-Франсуа Мартинс, президент SETE, сказал, что достигнутая экономия энергии не будет феноменальной, но "как самый посещаемый памятник в мире мы должны показать пример".

Напомним: Президент Франции Эммануэль Макрон призывает к резкому сокращению потребления энергии в стране на 10% в ближайшие недели и месяцы, чтобы избежать риска отключений этой зимой.

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Темы: Францияэнергетика
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