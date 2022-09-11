Російська влада визнала, що майже повністю втекла з Харківщини

Міністерство оборони Росії у щоденних зведеннях показало свій відступ із Харківської області, а з півночі регіону взагалі забрало своїх вояк..

Джерело: зведення Міноборони РФ

Деталі: На брифінгу представник Міноборони РФ Ігор Конашенков показав мапу Харківської області.

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На ній видно, що Росія контролює лише невелику частину області за річкою Оскіл.

Окуповані території, які досі контролює Росія позначені помаранчевим кольором.

Ще вчора, 10 вересня, на російській карті були величезні території, зайняті окупаційними військами – зараз вони контролюються Україною, про що визнає сама РФ.

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Судячи з карти, Росія пішла, зокрема, з Вовчанська.