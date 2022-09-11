Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Російська влада визнала, що майже повністю втекла з Харківщини

Роман ПетренкоНеділя, 11 вересня 2022, 15:57
мапа міноборони рф за 11 вересня

Міністерство оборони Росії у щоденних зведеннях показало свій відступ із Харківської області, а з півночі регіону взагалі забрало своїх вояк..

Джерело: зведення Міноборони РФ

Деталі: На брифінгу представник Міноборони РФ Ігор Конашенков показав мапу Харківської області.

На ній видно, що Росія контролює лише невелику частину області за річкою Оскіл.

Окуповані території, які досі контролює Росія позначені помаранчевим кольором.

Ще вчора, 10 вересня, на російській карті були величезні території, зайняті окупаційними військами – зараз вони контролюються Україною, про що визнає сама РФ.

Судячи з карти, Росія пішла, зокрема, з Вовчанська.

ВІДЕО ДНЯ
 
мапа за 10 вересня

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Харківська областьокупаціяРосіявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Резніков: Контрнаступ ЗСУ – "це знак того, що Росію можна перемогти"

відеоЗеленський – окупантам: Ми будемо з газом, світлом, водою, їжею і без вас

Керівництво західного угруповання військ РФ знову змінили через поразки – ГУР

доповненоЗатримано колишнього очільника СБУ Харківщини

Кадиров зібрався до Путіна, якщо ситуація на війні не зміниться

Дальні бомбардувальники РФ вдарили по Україні ракетами Х-22

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Кулеба: Найкраще місце для розмов із Путіним – поле бою
Окупанти обстріляли звільнений Куп’янськ – депутат
ЗСУ звільнили вже понад 40 населених пунктів на Харківщині - ОВА
Через контрнаступ окупанти відклали "референдуми" і забрали політтехнологів – росЗМІ
Останні новини
05:36
Генерал США оцінив ризик використання Росією ядерної зброї
04:38
УЗ призначила евакуаційний рейс із Донбасу
03:42
У Запоріжжі "було чутно гучні звуки" – міськрада
02:50
ОК "Південь": У Чорному морі ворог активізував присутність 4 великих десантних кораблів
02:30
ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів у Каховці – командування "Південь"
01:58
Дніпропетровщина: внаслідок обстрілу загинули дві людини, ще одна – поранена
01:06
Ворог вдарив по Новобаварському району Харкова, влучив у житловий будинок – мер
00:55
Росіяни відкривали вогонь по двох громадах Сумщини
00:26
Резніков: Контрнаступ ЗСУ – "це знак того, що Росію можна перемогти"
23:58
Зеленський про 200 днів війни: світ у захваті, ворог – в паніці
Усі новини...