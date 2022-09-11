Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские власти признали, что почти полностью покинули Харьковщину

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 15:57
Российские власти признали, что почти полностью покинули Харьковщину
карта минобороны рф за 11 сентября

Министерство обороны России в ежедневных сводках показало свое отступление из Харьковской области, а с севера региона вообще забрало своих воинов.

Источник: сводка Минобороны РФ

Детали: На брифинге представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков показал карту Харьковской области.

Реклама:

На ней видно, что Россия контролирует только небольшую часть области за рекой Оскол.

Оккупированные территории, которые до сих пор контролирует Россия, обозначены оранжевым цветом.

Еще вчера 10 сентября на российской карте были огромные территории, занятые оккупационными войсками – сейчас они контролируются Украиной, о чем признает сама РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Судя по карте, Россия ушла, в том числе, из Волчанска.

 
карта за 10 сентября

Темы: Харьковская областьоккупацияРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Кулеба: Лучшее место для разговоров с Путиным – поле боя
Оккупанты обстреляли освобожденный Купянск - депутат
ВСУ освободили уже более 40 населенных пунктов в Харьковской области - ОВА
Из-за контрнаступления оккупанты отложили "референдумы" и забрали политтехнологов – росСМИ
Последние новости
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
Все новости...
Реклама: