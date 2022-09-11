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Российские власти признали, что почти полностью покинули Харьковщину

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 15:57
карта минобороны рф за 11 сентября

Министерство обороны России в ежедневных сводках показало свое отступление из Харьковской области, а с севера региона вообще забрало своих воинов.

Источник: сводка Минобороны РФ

Детали: На брифинге представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков показал карту Харьковской области.

На ней видно, что Россия контролирует только небольшую часть области за рекой Оскол.

Оккупированные территории, которые до сих пор контролирует Россия, обозначены оранжевым цветом.

Еще вчера 10 сентября на российской карте были огромные территории, занятые оккупационными войсками – сейчас они контролируются Украиной, о чем признает сама РФ.

Судя по карте, Россия ушла, в том числе, из Волчанска.

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карта за 10 сентября

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Темы: Харьковская областьоккупацияРосcиявойна
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