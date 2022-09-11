Дніпропетровщина теж без світла після удару росіян
Неділя, 11 вересня 2022, 21:10
Деякі міста та громади Дніпропетроської області залишилися без електропостачання через удари по енергетичній інфраструктурі.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram
Дослівно: "Деякі міста та громади області залишилися без світла.
Росіяни ударили по енергетичній інфраструктурі. Не можуть змиритися з поразками на полі бою".
Деталі: Резніченко запевнив, що відповідні служби вже працюють, електропостачання буде відновлено "з максимально можливою швидкістю".
Що передувало: У неділю ввечері в різних районах Харкова та області відсутнє електропостачання через удар окупантів по об'єктах інфраструктури, проблеми з електропостачанням також на Полтавщині й Сумщині.