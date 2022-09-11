Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Днепропетровщина тоже без света после удара россиян

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 21:10
Валентин Резниченко, фото из Telegram

Некоторые города и общины Днепропетровской области остались без электроснабжения из-за ударов по энергетической инфраструктуре.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Дословно: "Некоторые города и общины области остались без света.

Россияне ударили по энергетической инфраструктуре. Не могут смириться с поражениями на поле боя".

Детали: Резниченко заверил, что соответствующие службы уже работают, электроснабжение будет возобновлено "с максимально возможной скоростью".

Что предшествовало: В воскресенье вечером в разных районах Харькова и области отсутствует электроснабжение из-за удара оккупантов по объектам инфраструктуры, проблемы с электроснабжением также на Полтавщине и Сумщине.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Днепропетровская областьэлектроэнергиявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Россияне ударили ракетой по Запорожью, продолжаются бои на Луганщине – регионы

За минувшие сутки ВСУ отвоевали более 20 населенных пунктов – сводка

Резников: Контрнаступление ВСУ – "это знак того, что Россию можно победить"

видеоЗеленский – оккупантам: Мы будем с газом, светом, водой, едой и без вас

Руководство западной группировки войск РФ снова сменили из-за поражений – ГУР

дополненоЗадержан бывший глава СБУ Харьковщины

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Днепропетровская область
Над Днепропетровщиной ПВО сбила вражескую ракету
РФ выпустила ракету по Днепру, из "Градов" обстреляла Никополь, есть раненые
Днепропетровщина: Россияне выпустили несколько ракет, есть попадание
Последние новости
11:17
видеоВоздушные силы показали момент сбития идущих на Днепр российских ракет
11:11
Шпионил за "потенциальными целями" среди руководства СБУ: в Одессе задержали агента РФ
11:05
Экс-глава СБУ Харьковщины задержан за измену и оставление места службы - силовики
10:57
В Харьковской области украинские бойцы вышли к границе с Россией – глава ОВА
10:50
Оккупанты жалуются, что на заправках Донетчины исчез бензин
10:41
ВСУ отвоевали почти всю Харьковскую область в быстром контрнаступлении – ISW
10:39
В оккупированном Мелитополе раздаются взрывы - мэр
10:38
фотоУкрпочта анонсировала новый конверт "Добро пожаловать в ад"
10:14
Нефть начинает неделю с понижения на фоне COVID-ограничений в Китае и возможных повышений ставок
10:12
фотоЛенд-лиз от оккупантов: СБУ показала арсеналы оружия, которое враг бросил в Изюме
Все новости...