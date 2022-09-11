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Днепропетровщина тоже без света после удара россиян

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 21:10
Днепропетровщина тоже без света после удара россиян
Валентин Резниченко, фото из Telegram

Некоторые города и общины Днепропетровской области остались без электроснабжения из-за ударов по энергетической инфраструктуре.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Дословно: "Некоторые города и общины области остались без света.

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Россияне ударили по энергетической инфраструктуре. Не могут смириться с поражениями на поле боя".

Детали: Резниченко заверил, что соответствующие службы уже работают, электроснабжение будет возобновлено "с максимально возможной скоростью".

Что предшествовало: В воскресенье вечером в разных районах Харькова и области отсутствует электроснабжение из-за удара оккупантов по объектам инфраструктуры, проблемы с электроснабжением также на Полтавщине и Сумщине.

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Темы: Днепропетровская областьэлектроэнергиявойна
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