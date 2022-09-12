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Ворог вдарив по Новобаварському району Харкова, влучив у житловий будинок – мер

Ольга Глущенко Понеділок, 12 вересня 2022, 01:06
Ворог вдарив по Новобаварському району Харкова, влучив у житловий будинок – мер
Харків, Фото: Діана Руда

Росіяни обстріляли Новобаварський район Харкова, влучили у житловий будинок.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов

Пряма мова: "Під обстрілом Новобаварський район. Попадання по житловому будинку".

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Деталі: За словами Терехова, наразі відсутня інформація про постраждалих та руйнування.

Нагадаємо: 11 вересня щонайменше одна людина загинула внаслідок обстрілу об'єкту інфраструктури Харкова, в області один поранений.

Теми: Харківобстрілвійна
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