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Ворог вдарив по Новобаварському району Харкова, влучив у житловий будинок – мер

Ольга Глущенко Понеділок, 12 вересня 2022, 01:06
Харків, Фото: Діана Руда

Росіяни обстріляли Новобаварський район Харкова, влучили у житловий будинок.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов

Пряма мова: "Під обстрілом Новобаварський район. Попадання по житловому будинку".

Деталі: За словами Терехова, наразі відсутня інформація про постраждалих та руйнування.

Нагадаємо: 11 вересня щонайменше одна людина загинула внаслідок обстрілу об'єкту інфраструктури Харкова, в області один поранений.

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Теми: Харківобстрілвійна
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