Враг ударил по Новобаварскому району Харькова, попал в жилой дом – мэр
Понедельник, 12 сентября 2022, 01:06
Россияне обстреляли Новобаварский район Харькова, попали в жилой дом.
Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов
Прямая речь: "Под обстрелом Новобаварский район. Попадание в жилой дом".
Детали: По словам Терехова, отсутствует информация о пострадавших и разрушениях.
Напомним: 11 сентября, по меньшей мере, один человек погиб в результате обстрела объекта инфраструктуры Харькова, в области есть раненый.
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