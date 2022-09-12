Враг ударил по Новобаварскому району Харькова, попал в жилой дом – мэр

Россияне обстреляли Новобаварский район Харькова, попали в жилой дом.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов

Прямая речь: "Под обстрелом Новобаварский район. Попадание в жилой дом".

Детали: По словам Терехова, отсутствует информация о пострадавших и разрушениях.

Напомним: 11 сентября, по меньшей мере, один человек погиб в результате обстрела объекта инфраструктуры Харькова, в области есть раненый.