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Враг ударил по Новобаварскому району Харькова, попал в жилой дом – мэр

Ольга ГлущенкоПонедельник, 12 сентября 2022, 01:06
Харьков, Фото: Диана Руда

Россияне обстреляли Новобаварский район Харькова, попали в жилой дом.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов

Прямая речь: "Под обстрелом Новобаварский район. Попадание в жилой дом".

Детали: По словам Терехова, отсутствует информация о пострадавших и разрушениях.

Напомним: 11 сентября, по меньшей мере, один человек погиб в результате обстрела объекта инфраструктуры Харькова, в области есть раненый.

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Темы: Харьковобстрелвойна
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Харьков
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