Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Харкові внаслідок обстрілу є загиблий, в області - поранений

Катерина ТищенкоНеділя, 11 вересня 2022, 23:22
наслідки обстрілу 11 вересня, фото ДСНС

Щонайменше одна людина загинула внаслідок обстрілу об'єкту інфраструктури Харкова, в області один поранений.

Джерело: заступник начальника ДСНС Харківщини Анатолій Торяник у коментарі Суспільному, голова Харківської ОВА Олег СинєгубовДСНС України

Дослівно Торяник: "За інформацією персоналу, в приміщенні, по якому влучила ракета, перебували двоє чергових. Одного відшукали мертвим. Іншого продовжуємо шукати".

Деталі: Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про одного загиблого в Харкові й одного госпіталізованого в Чугуївському районі.

Дослівно Синєгубов: "Внаслідок ударів по критичній інфраструктурі Харкова загинув чоловік – працівник підприємства. Рятувальники продовжують пошукові роботи.

На іншому об‘єкті в Чугуївському районі медики екстреної допомоги госпіталізували 35-річного чоловіка. Працівник отримав вибухову травму".

Більше деталей: Разом з тим, у ДСНС України заявили, що ситуація контрольована попри усі намагання ворога вплинути на ситуацію на фронті шляхом ударів по об'єктам критичної інфраструктури.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У різних районах Харкова та області відсутнє електропостачання через удар окупантів по об'єктах інфраструктури. Також проблеми з електропостачанням спостерігалися в Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях. 

У трьох останніх електропостачання відновлено, на Харківщині роботи тривають. 

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Харківпожежаелектроенергія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Один із наймасовіших обстрілів РФ енергетичної інфраструктури: міністр розповів про наслідки

Зеленський відкинув переговори з РФ, Медведєв відповів погрозами

відеоПовітряні сили показали момент збиття ракет, які йшли на Дніпро

Ексочільника СБУ Харківщини затримали за зраду державі і залишення місця служби - силовики

На Харківщині українські бійці вийшли до кордону з Росією – голова ОВА

Росіяни вдарили ракетою по Запоріжжю, тривають бої на Луганщині – регіони

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Харків
Росіяни обстріляли Харків, є загиблий та поранені
Обстріл Харкова: в ОВА розповіли про стан 14 постраждалих
Росія вдарила по центру Харкова: горить дитсадок, є поранені
Останні новини
13:38
Росіяни обстрілюють Харків, всі в укриття – ОВА
13:22
Окупанти втікають до Росії, попутно "обчищаючи" будівлі – ГУР
13:12
Кадиров заявив, що відправив до України 10 тисяч своїх бойовиків
13:11
Заступник гауляйтера Нової Каховки "воскрес" на росТБ: каже, що повернеться
13:11
МВФ шукає способи екстреного фінансування України – Reuters
12:59
відеоУ Сербії з іконами і прапорами РФ виступали проти проведення Європрайду
12:57
інфографікаВ Азербайджані заявляють про зростання експорту газу й нафти
12:55
Посол Німеччини назвала терміни поставок систем IRIS-T Україні
12:54
Франція і Румунія підпишуть угоду щодо збільшення експорту українського зерна
12:47
Один із наймасовіших обстрілів РФ енергетичної інфраструктури: міністр розповів про наслідки
Усі новини...