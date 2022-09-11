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У Харкові внаслідок обстрілу є загиблий, в області - поранений

Катерина ТищенкоНеділя, 11 вересня 2022, 23:22
У Харкові внаслідок обстрілу є загиблий, в області - поранений
наслідки обстрілу 11 вересня, фото ДСНС

Щонайменше одна людина загинула внаслідок обстрілу об'єкту інфраструктури Харкова, в області один поранений.

Джерело: заступник начальника ДСНС Харківщини Анатолій Торяник у коментарі Суспільному, голова Харківської ОВА Олег СинєгубовДСНС України

Дослівно Торяник: "За інформацією персоналу, в приміщенні, по якому влучила ракета, перебували двоє чергових. Одного відшукали мертвим. Іншого продовжуємо шукати".

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Деталі: Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про одного загиблого в Харкові й одного госпіталізованого в Чугуївському районі.

Дослівно Синєгубов: "Внаслідок ударів по критичній інфраструктурі Харкова загинув чоловік – працівник підприємства. Рятувальники продовжують пошукові роботи.

На іншому об‘єкті в Чугуївському районі медики екстреної допомоги госпіталізували 35-річного чоловіка. Працівник отримав вибухову травму".

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Більше деталей: Разом з тим, у ДСНС України заявили, що ситуація контрольована попри усі намагання ворога вплинути на ситуацію на фронті шляхом ударів по об'єктам критичної інфраструктури.

Що передувало: У різних районах Харкова та області відсутнє електропостачання через удар окупантів по об'єктах інфраструктури. Також проблеми з електропостачанням спостерігалися в Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях. 

У трьох останніх електропостачання відновлено, на Харківщині роботи тривають. 

Теми: Харківпожежаелектроенергія
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