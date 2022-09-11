У Харкові внаслідок обстрілу є загиблий, в області - поранений
Щонайменше одна людина загинула внаслідок обстрілу об'єкту інфраструктури Харкова, в області один поранений.
Джерело: заступник начальника ДСНС Харківщини Анатолій Торяник у коментарі Суспільному, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ДСНС України
Дослівно Торяник: "За інформацією персоналу, в приміщенні, по якому влучила ракета, перебували двоє чергових. Одного відшукали мертвим. Іншого продовжуємо шукати".
Деталі: Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про одного загиблого в Харкові й одного госпіталізованого в Чугуївському районі.
Дослівно Синєгубов: "Внаслідок ударів по критичній інфраструктурі Харкова загинув чоловік – працівник підприємства. Рятувальники продовжують пошукові роботи.
На іншому об‘єкті в Чугуївському районі медики екстреної допомоги госпіталізували 35-річного чоловіка. Працівник отримав вибухову травму".
Більше деталей: Разом з тим, у ДСНС України заявили, що ситуація контрольована попри усі намагання ворога вплинути на ситуацію на фронті шляхом ударів по об'єктам критичної інфраструктури.
Що передувало: У різних районах Харкова та області відсутнє електропостачання через удар окупантів по об'єктах інфраструктури. Також проблеми з електропостачанням спостерігалися в Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях.
У трьох останніх електропостачання відновлено, на Харківщині роботи тривають.