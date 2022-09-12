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Обстріл житлового будинку в Харкові: є загиблий і постраждалі – мер

Ольга Глущенко Понеділок, 12 вересня 2022, 07:28
Харків, фото: Діана Руда

Внаслідок ворожого обстрілу в Харкові щонайменше одна людина загинула, двоє отримали травми.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов

Пряма мова: "Обстріл житлового будинку у Новобаварському районі. На даний момент відомо про одного загиблого та двох постраждалих. Сам будинок частково зруйнований".

Деталі: Також Терехов повідомив, що водопостачання у Харкові вночі було відновлено. Метро та наземний електротранспорт працюють у штатному режимі.

Що передувало: Вночі 12 вересня повідомлялося, що росіяни обстріляли Новобаварський район Харкова, влучили у житловий будинок.

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Теми: Харківобстрілвійна
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