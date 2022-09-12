Обстрел жилого дома в Харькове: есть погибший и пострадавшие – мэр
Понедельник, 12 сентября 2022, 07:28
В результате вражеских обстрелов в Харькове, по меньшей мере, один человек погиб, двое получили травмы.
Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов
Прямая речь: "Обстрел жилого дома в Новобаварском районе. На данный момент известно об одном погибшем и двух пострадавших. Сам дом частично разрушен".
Детали: Также Терехов сообщил, что водоснабжение в Харькове ночью было возобновлено. Метро и наземный электротранспорт работают в штатном режиме.
Что предшествовало: Ночью 12 сентября сообщалось, что россияне обстреляли Новобаварский район Харькова, попали в жилой дом.
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