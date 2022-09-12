Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Обстрел жилого дома в Харькове: есть погибший и пострадавшие – мэр

Ольга ГлущенкоПонедельник, 12 сентября 2022, 07:28
Харьков, фото: Диана Руда

В результате вражеских обстрелов в Харькове, по меньшей мере, один человек погиб, двое получили травмы.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов

Прямая речь: "Обстрел жилого дома в Новобаварском районе.  На данный момент известно об одном погибшем и двух пострадавших. Сам дом частично разрушен".

Детали: Также Терехов сообщил, что водоснабжение в Харькове ночью было возобновлено. Метро и наземный электротранспорт работают в штатном режиме.

Что предшествовало: Ночью 12 сентября сообщалось, что россияне обстреляли Новобаварский район Харькова, попали в жилой дом.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Харьковобстрелвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Российское командование приостановило отправку новых подразделений в Украину – Генштаб

Зеленский призвал Трампа посмотреть на войну в Украине без розовых очков

В российском парламенте уверяют, что их армия не нуждается в мобилизации

В Луганской области тоже есть освобожденные населенные пункты – ОВА

В Кремле заверили, что Путин в курсе отступления войск РФ в Украине

Один из массовейших обстрелов РФ энергетической инфраструктуры: министр рассказал о последствиях

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Харьков
Враг ударил по Новобаварскому району Харькова, попал в жилой дом – мэр
В Харькове в результате обстрела есть погибший, в области - раненый
Россияне обстреляли Харьков, есть погибший и раненые
Последние новости
21:36
Еврокомиссия одобрила вакцину Pfizer, адаптированную к двум вариантам "Омикрона"
21:28
обновленоВ Крыму начали петь "Красную калину" на праздниках. Аксенов рассердился и пригрозил криминалом
21:26
Фонд гарантирования продолжил принятие заявок от претендентов на "Банк Сич": причина
21:24
Лето в Киеве закончилось быстрее, чем метеорологическая норма
21:18
фотоВоенные освободили от российских оккупантов весь северо-восток Харьковщины
21:08
Украина просит у США ракеты дальностью 300 км для продолжения наступления – WSJ
21:05
Контрнаступление на Харьковщине: ВСУ уничтожили российскую технику на $700 миллионов - Forbes
20:41
Российские самолеты снова залетели в зону американской ПВО на Аляске
20:40
Зеленский рассказал директору Международной организации по миграции о депортации украинцев: нужно давить на Россию
20:23
фотоВ Одессе облили краской памятник Екатерине II
Все новости...