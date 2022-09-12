Обстрел жилого дома в Харькове: есть погибший и пострадавшие – мэр

В результате вражеских обстрелов в Харькове, по меньшей мере, один человек погиб, двое получили травмы.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов

Прямая речь: "Обстрел жилого дома в Новобаварском районе. На данный момент известно об одном погибшем и двух пострадавших. Сам дом частично разрушен".

Детали: Также Терехов сообщил, что водоснабжение в Харькове ночью было возобновлено. Метро и наземный электротранспорт работают в штатном режиме.

Что предшествовало: Ночью 12 сентября сообщалось, что россияне обстреляли Новобаварский район Харькова, попали в жилой дом.