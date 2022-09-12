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ЗСУ розбили бригаду морської піхоти ворога – штаб

Ольга Глущенко Понеділок, 12 вересня 2022, 07:42
фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові знищили майже 85% особового складу 810 окремої бригади морської піхоти ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Після вдалих дій, проведених Силами оборони на Херсонському напрямку, ворог зазнав значних втрат у живій силі.

За наявною інформацією, 810 окрема бригада морської піхоти (пункт постійної дислокації місто Севастополь) втратила майже 85% особового складу.

У решти військовослужбовців вкрай низький морально-психологічний стан, вони масово відмовляються від повернення до зони ведення бойових дій".

Нагадаємо: За добу 11 вересня Сили оборони звільнили понад 20 населених пунктів, проводяться взяття їх під повний контроль і стабілізаційні заходи.

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Теми: Збройні силиХерсонська областьвійнаконтрнаступ
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