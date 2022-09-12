ВСУ разбили бригаду морской пехоты врага – штаб

Украинские военные уничтожили почти 85% личного состава 810-й отдельной бригады морской пехоты врага.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "После удачных действий, предпринятых Силами обороны на Херсонском направлении, враг понес значительные потери в живой силе.

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По имеющейся информации, 810 отдельная бригада морской пехоты (пункт постоянной дислокации в городе Севастополь) потеряла почти 85% личного состава.

У остальных военнослужащих крайне низкое морально-психологическое состояние, они массово отказываются от возвращения в зону ведения боевых действий".

Напомним: За сутки 11 сентября Силы обороны освободили более 20 населенных пунктов, проводятся взятия их под полный контроль и стабилизационные мероприятия.