ВСУ разбили бригаду морской пехоты врага – штаб
Понедельник, 12 сентября 2022, 07:42
Украинские военные уничтожили почти 85% личного состава 810-й отдельной бригады морской пехоты врага.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "После удачных действий, предпринятых Силами обороны на Херсонском направлении, враг понес значительные потери в живой силе.
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По имеющейся информации, 810 отдельная бригада морской пехоты (пункт постоянной дислокации в городе Севастополь) потеряла почти 85% личного состава.
У остальных военнослужащих крайне низкое морально-психологическое состояние, они массово отказываются от возвращения в зону ведения боевых действий".
Напомним: За сутки 11 сентября Силы обороны освободили более 20 населенных пунктов, проводятся взятия их под полный контроль и стабилизационные мероприятия.
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