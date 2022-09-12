Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ разбили бригаду морской пехоты врага – штаб

Ольга ГлущенкоПонедельник, 12 сентября 2022, 07:42
ВСУ разбили бригаду морской пехоты врага – штаб
фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные уничтожили почти 85% личного состава 810-й отдельной бригады морской пехоты врага.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "После удачных действий, предпринятых Силами обороны на Херсонском направлении, враг понес значительные потери в живой силе.

Реклама:

По имеющейся информации, 810 отдельная бригада морской пехоты (пункт постоянной дислокации в городе Севастополь) потеряла почти 85% личного состава.

У остальных военнослужащих крайне низкое морально-психологическое состояние, они массово отказываются от возвращения в зону ведения боевых действий".

Напомним: За сутки 11 сентября Силы обороны освободили более 20 населенных пунктов, проводятся взятия их под полный контроль и стабилизационные мероприятия.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Вооруженные силыХерсонская областьвойнаконтрнаступление
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Вооруженные силы
Артиллерийские системы и минометы: ВСУ приняли на вооружение очередные образцы иностранного оружия
За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений – Генштаб
В центре Киева родственники пропавших и пленных вышли на акцию
Последние новости
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
Все новости...
Реклама: