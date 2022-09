Удари РФ по цивільній інфраструктурі України є відповіддю на деокупацію – посол США

Удари російських ракет по критичній цивільній інфраструктурі України ввечері 11 вересня були відповіддю на успішний контрнаступ ЗСУ.

Про це написала у Twitter посол США в Україні Бріджит Брінк, повідомляє "Європейська правда".

"Очевидна відповідь Росії на звільнення Україною міст і сіл на сході: запуски ракет з метою знищення критично важливої цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Russia’s apparent response to Ukraine liberating cities and villages in the east: sending missiles to attempt to destroy critical civilian infrastructure.