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Удари РФ по цивільній інфраструктурі України є відповіддю на деокупацію – посол США

Понеділок, 12 вересня 2022, 08:21

Удари російських ракет по критичній цивільній інфраструктурі України ввечері 11 вересня були відповіддю на успішний контрнаступ ЗСУ.

Про це написала у Twitter посол США в Україні Бріджит Брінк, повідомляє "Європейська правда".

"Очевидна відповідь Росії на звільнення Україною міст і сіл на сході: запуски ракет з метою знищення критично важливої цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

У неділю ввечері в різних районах Харкова та області відсутнє електропостачання через удар окупантів по об'єктах інфраструктури, проблеми з електропостачанням також спостерігалися на Полтавщині й Сумщині.

За кілька годин стало відомо, що у Сумській, Дніпропетровській і Полтавській областях повністю відновлено електропостачання, на Харківщині роботи тривають.

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Теми: війнадеокупаціяРосіяСША
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