Удары РФ по гражданской инфраструктуре Украины являются ответом на деоккупацию – посол США

Удары российских ракет по критической гражданской инфраструктуре Украины вечером 11 сентября были ответом на успешное контрнаступление ВСУ.

Об этом написала в Twitter посол США в Украине Бриджит Бринк, сообщает "Европейская правда".

"Очевидный ответ России на освобождение Украиной городов и сел на востоке: запуски ракет с целью уничтожения критически важной гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Russia’s apparent response to Ukraine liberating cities and villages in the east: sending missiles to attempt to destroy critical civilian infrastructure.