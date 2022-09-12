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Удары РФ по гражданской инфраструктуре Украины являются ответом на деоккупацию – посол США

Понедельник, 12 сентября 2022, 08:21

Удары российских ракет по критической гражданской инфраструктуре Украины вечером 11 сентября были ответом на успешное контрнаступление ВСУ.

Об этом написала в Twitter посол США в Украине Бриджит Бринк, сообщает "Европейская правда".

"Очевидный ответ России на освобождение Украиной городов и сел на востоке: запуски ракет с целью уничтожения критически важной гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В воскресенье вечером в разных районах Харькова и области отсутствует электроснабжение из-за удара оккупантов по объектам инфраструктуры, проблемы с электроснабжением также на Полтавщине и Сумщине.

Позже сообщалось, что в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях полностью восстановлено электроснабжение, в Харьковской работы продолжаются.

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Темы: войнадеоккупацияРосcияСША
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