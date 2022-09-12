Електропостачання у Харківській області відновили на 80%

У Харківській області на 80% відновили електропостачання, яке зникло після ракетних ударів по критичній цивільній інфраструктурі.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, радник голови ОП Михайло Подоляк, ГУ ДСНС у Харківській області

Деталі: Кирило Тимошенко о 08:27 повідомив: "Електропостачання та водопостачання міста та області відновлено на 80%. Продовжуємо працювати".

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Напередодні Михайло Подоляк заявив, що "прямі умисні удари по критичній цивільній інфраструктурі, зокрема по найбільшій Харківській ТЕЦ-5, – це безумовний прояв тероризму Росії та її бажання масово залишити мирних громадян без світла й тепла".

ДСНС звітує, що близько 20:00 неділі росіяни вдарили двома ракетами по "об'єкту критичної інфраструктури у Холодногірському районі Харкова, що відіграє важливу роль у забезпеченні електропостачання в регіоні", а також по подібному об'єкту в Чугуївському районі області на території Слобожанської громади.

У Холодногірському районі Харкова виникла пожежа в обладнанні об'єкту та в адміністративній будівлі, котра до того ж зазнала сильних руйнацій. Загинуло 2 працівників.

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На час прибуття рятувальників площа пожежі складала понад 1000 кв м. В роботах з ліквідації наслідків удару брали участь 12 оперативних підрозділів ДСНС на автоцистернах, фахівці військово-цивільної адміністрації, комунальні та аварійні служби. На гасіння вогню вогнеборці подали 9 водяних та 2 пінних стволи.

Площа пожежі на території Слобожанської громади склала 70 кв м. 2 особи зазнали поранень. Ліквідація вогню відбулась о 22:15.

Близько опівночі Харків зазнав повторного ракетного удару з боку РФ. Одна з ракет влучила у триповерховий житловий будинок у Новобаварському районі, який зазнав руйнувань. Загинув 1 чоловік, ще 2 людей зазнали поранень. Пожежі не було.