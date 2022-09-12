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Электроснабжение в Харьковской области возобновлено на 80%

Елена РощинаПонедельник, 12 сентября 2022, 08:46

В Харьковской области на 80% возобновили электроснабжение, пропавшее после ракетных ударов по критической гражданской инфраструктуре.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, советник главы ОП Михаил Подоляк, ГУ ГСЧС в Харьковской области

Детали: Кирилл Тимошенко в 08:27 сообщил: "Электроснабжение и водоснабжение города и области восстановлено на 80%. Продолжаем работать".

Накануне Михаил Подоляк заявил, что "прямые умышленные удары по критической гражданской инфраструктуре, в том числе по крупнейшей Харьковской ТЭЦ-5, – это безусловное проявление терроризма России и ее желания массово оставить мирных граждан без света и тепла".

ГСЧС отчитывается, что около 20:00 россияне ударили двумя ракетами по "объекту критической инфраструктуры в Холодногорском районе Харькова, который играет важную роль в обеспечении электроснабжения в регионе", а также по подобному объекту в Чугуевском районе области на территории Слобожанской общины.

В Холодногорском районе Харькова возник пожар в оборудовании объекта и в административном здании, который к тому же сильно разрушен. Погибли 2 работника. 

На время прибытия спасателей площадь пожара составляла более 1000 кв м. В работах по ликвидации последствий удара участвовали 12 оперативных подразделений ГСЧС на автоцистернах, специалисты военно-гражданской администрации, коммунальные и аварийные службы. На тушение огня пожарные подали 9 водяных и 2 пенных ствола.

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Площадь пожара на территории Слобожанской общины составила 70 кв м. 2 человека получили ранения. Ликвидация огня произошла в 22:15.

Около полуночи Харьков подвергся повторному ракетному удару со стороны РФ. Одна из ракет попала в трехэтажный жилой дом в Новобаварском районе, который разрушился. Погиб 1 человек, еще 2 человека получили ранения. Пожара не было.

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Темы: ХарьковХарьковская областьэлектроэнергиявойна
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