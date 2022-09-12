Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Электроснабжение в Харьковской области возобновлено на 80%

Елена РощинаПонедельник, 12 сентября 2022, 08:46

В Харьковской области на 80% возобновили электроснабжение, пропавшее после ракетных ударов по критической гражданской инфраструктуре.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, советник главы ОП Михаил Подоляк, ГУ ГСЧС в Харьковской области

Детали: Кирилл Тимошенко в 08:27 сообщил: "Электроснабжение и водоснабжение города и области восстановлено на 80%. Продолжаем работать".

Реклама:

Накануне Михаил Подоляк заявил, что "прямые умышленные удары по критической гражданской инфраструктуре, в том числе по крупнейшей Харьковской ТЭЦ-5, – это безусловное проявление терроризма России и ее желания массово оставить мирных граждан без света и тепла".

ГСЧС отчитывается, что около 20:00 россияне ударили двумя ракетами по "объекту критической инфраструктуры в Холодногорском районе Харькова, который играет важную роль в обеспечении электроснабжения в регионе", а также по подобному объекту в Чугуевском районе области на территории Слобожанской общины.

В Холодногорском районе Харькова возник пожар в оборудовании объекта и в административном здании, который к тому же сильно разрушен. Погибли 2 работника. 

ВИДЕО ДНЯ

На время прибытия спасателей площадь пожара составляла более 1000 кв м. В работах по ликвидации последствий удара участвовали 12 оперативных подразделений ГСЧС на автоцистернах, специалисты военно-гражданской администрации, коммунальные и аварийные службы. На тушение огня пожарные подали 9 водяных и 2 пенных ствола.

Площадь пожара на территории Слобожанской общины составила 70 кв м. 2 человека получили ранения. Ликвидация огня произошла в 22:15.

Около полуночи Харьков подвергся повторному ракетному удару со стороны РФ. Одна из ракет попала в трехэтажный жилой дом в Новобаварском районе, который разрушился. Погиб 1 человек, еще 2 человека получили ранения. Пожара не было.

Темы: ХарьковХарьковская областьэлектроэнергиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Харьков
В Харькове часть учеников будут учиться в метро
В Харькове разоблачили колл-центр на 130 работников, которые требовали у людей деньги
Россияне атаковали три района Харьковщины, сработала ПВО
Последние новости
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
Все новости...
Реклама: