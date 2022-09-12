Втрати Росії у війні: за добу мінус 300 військових, літак і безпілотник 

За минулу добу захисники України вбили близько 300 військовослужбовців Російської Федерації, знищили один літак та один безпілотний літальний апарат. Людські втрати РФ наближаються до 53 тисяч осіб.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Донецькому напрямках.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.09 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 52950 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2168 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 4640 (+23) од,

артилерійських систем – 1269 (+6) од,

РСЗВ – 311 (+0) од,

засоби ППО ‒ 162 (+0) од,

літаків – 243 (+1) од,

гелікоптерів – 213 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 903 (+1),

крилаті ракети ‒ 216 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн– 3463 (+18) од,

спеціальна техніка ‒ 117 (+0).

Дані уточнюються.

Цьому передувало: Ввечері 11 вересня повідомлялося про 9 збитих ракет із 12-ти, випущених ворогом.