Втрати Росії у війні: за добу мінус 300 військових, літак і безпілотник
Понеділок, 12 вересня 2022, 10:00
За минулу добу захисники України вбили близько 300 військовослужбовців Російської Федерації, знищили один літак та один безпілотний літальний апарат. Людські втрати РФ наближаються до 53 тисяч осіб.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ
Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.09 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 52950 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2168 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4640 (+23) од,
- артилерійських систем – 1269 (+6) од,
- РСЗВ – 311 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 162 (+0) од,
- літаків – 243 (+1) од,
- гелікоптерів – 213 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 903 (+1),
- крилаті ракети ‒ 216 (+0),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн– 3463 (+18) од,
- спеціальна техніка ‒ 117 (+0).
Дані уточнюються.
Цьому передувало: Ввечері 11 вересня повідомлялося про 9 збитих ракет із 12-ти, випущених ворогом.