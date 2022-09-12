Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Втрати Росії у війні: за добу мінус 300 військових, літак і безпілотник 

Олена РощінаПонеділок, 12 вересня 2022, 10:00

За минулу добу захисники України вбили близько 300 військовослужбовців Російської Федерації, знищили один літак та один безпілотний літальний апарат. Людські втрати РФ наближаються до 53 тисяч осіб. 

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Донецькому напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.09 орієнтовно склали: 

  • особового складу ‒ близько 52950 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2168 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4640 (+23) од,
  • артилерійських систем – 1269 (+6) од,
  • РСЗВ – 311 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 162 (+0) од,
  • літаків – 243 (+1) од,
  • гелікоптерів – 213 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 903 (+1),
  • крилаті ракети  ‒ 216 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн– 3463  (+18) од,
  • спеціальна техніка ‒ 117 (+0).

Дані уточнюються.

 

Цьому передувало: Ввечері 11 вересня повідомлялося про 9 збитих ракет із 12-ти, випущених ворогом.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війнаРосіяГенштаб
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Російське командування призупинило відправку нових підрозділів в Україну – Генштаб

Зеленський закликав Трампа подивитися на війну в Україні без рожевих окулярів

В російському парламенті переконують, що їхня армія не потребує мобілізації

На Луганщині також є звільнені населені пункти – ОВА

У Кремлі запевнили, що Путін в курсі відступу військ РФ в Україні

Один із наймасовіших обстрілів РФ енергетичної інфраструктури: міністр розповів про наслідки

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

війна
Лендліз від окупантів: СБУ показала арсенали зброї, яку ворог покинув в Ізюмі
Берлін у захваті від наступу ЗСУ - посол Німеччини
Росіяни вдарили ракетою по Запоріжжю, тривають бої на Луганщині – регіони
Останні новини
23:49
У Словаччині, де розвалилася урядова коаліція, проведуть референдум про дострокові вибори
23:46
Зеленський: ЗСУ звільнили понад 6 тис. квадратних кілометрів, рух військ триває
23:18
Зеленський назвав одну з причин, чому Росія б’є по об’єктах української енергетики
23:06
"Плівки Медведчука": Суд закрив справу, в якій Порошенко звинувачував Зеленського у бездіяльності
22:41
Боррель зателефонував Кулебі: обговорили контрнаступ ЗСУ і допомогу Україні
22:18
фото, відеоДо Чарльза ІІІ і Камілли звернулася українка: подякувала за підтримку у війні з Росією
22:00
У Херсоні підірвали так звану "ректорку", що співпрацювала з окупантами
21:50
У Франції росіянин побив двох українок через українську музику – МЗС відреагувало
21:46
У винні пляшки розливали коктейлі Молотова: як чернігівський виноградник працював під обстрілами
21:36
Єврокомісія схвалила вакцину Pfizer, адаптовану до ще двох варіантів "Омікрону"
Усі новини...