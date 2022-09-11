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Росіяни випустили по сходу України 12 ракет, 9 із них збила ППО

Валентина РоманенкоНеділя, 11 вересня 2022, 23:00
ілюстративне фото з сайту Армія Inform

Увечері 11 вересня росіяни випустили по сходу України 12 крилатих ракет, 9 – збила протиповітряна оборона.

Джерело: пресслужба Повітряного командування "Схід", пресслужба командування Повітряних сил 

Деталі: Повідомляється, що підрозділи повітряного командування "Схід" збили 7 крилатих ракет на Дніпропетровщині.

Зі збитих - 5 ракет Х-101, 2 – "Калібр". Ще дві ракети знищено підрозділами Повітряних сил на Полтавщині.

Оновлено: Командування Повітряних сил уточнює, що всього було 12 пусків: шість крилатих ракет "Калібр" із кораблів з акваторії Чорного моря та шість крилатих ракет Х-101, випущених із літаків стратегічної авіації з району Каспійського моря.

Зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України збито 9 із 12 ракет окупантів.

Що передувало: У неділю ввечері по всій Україні, окрім окупованого Криму, оголошували повітряну тривогу. Вибухи пролунали під Харковом, на Дніпропетровщині

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У різних районах Харкова та області зникло електропостачання через удар окупантів по об'єктах інфраструктури, про проблеми з електропостачанням повідомляють також на Полтавщині й Сумщині.

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Теми: війна
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