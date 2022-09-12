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Потери России в войне: за сутки минус 300 военных, самолет и беспилотник

Елена РощинаПонедельник, 12 сентября 2022, 10:00

За прошедшие сутки защитники Украины убили около 300 военнослужащих Российской Федерации, уничтожили один самолет и один беспилотный летательный аппарат. Человеческие потери РФ приближаются к 53 тысячам человек.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Донецком направлениях.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.09 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 52950 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2168 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4640 (+23) ед,
  • артиллерийских систем – 1269 (+6) ед,
  • РСЗО – 311 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 162 (+0) ед,
  • самолетов – 243 (+1) ед,
  • вертолетов – 213 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 903 (+1),
  • крылатые ракеты ‒ 216 (+0),
  • корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3463 (+18) ед,
  • специальная техника – 117 (+0).

Данные уточняются.

 

Этому предшествовало: Вечером 11 сентября сообщалось о 9 сбитых ракетах из 12-ти, выпущенных врагом.

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Темы: войнаРосcияГенштаб
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