Потери России в войне: за сутки минус 300 военных, самолет и беспилотник

За прошедшие сутки защитники Украины убили около 300 военнослужащих Российской Федерации, уничтожили один самолет и один беспилотный летательный аппарат. Человеческие потери РФ приближаются к 53 тысячам человек.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Донецком направлениях.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.09 ориентировочно составили:

личного состава – около 52950 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 2168 (+14) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4640 (+23) ед,

артиллерийских систем – 1269 (+6) ед,

РСЗО – 311 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 162 (+0) ед,

самолетов – 243 (+1) ед,

вертолетов – 213 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 903 (+1),

крылатые ракеты ‒ 216 (+0),

корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 3463 (+18) ед,

специальная техника – 117 (+0).

Данные уточняются.

Этому предшествовало: Вечером 11 сентября сообщалось о 9 сбитых ракетах из 12-ти, выпущенных врагом.