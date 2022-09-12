Потери России в войне: за сутки минус 300 военных, самолет и беспилотник
Понедельник, 12 сентября 2022, 10:00
За прошедшие сутки защитники Украины убили около 300 военнослужащих Российской Федерации, уничтожили один самолет и один беспилотный летательный аппарат. Человеческие потери РФ приближаются к 53 тысячам человек.
Источник: Генеральный штаб ВСУ
Детали: Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Донецком направлениях.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 52950 (+300) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2168 (+14) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4640 (+23) ед,
- артиллерийских систем – 1269 (+6) ед,
- РСЗО – 311 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 162 (+0) ед,
- самолетов – 243 (+1) ед,
- вертолетов – 213 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 903 (+1),
- крылатые ракеты ‒ 216 (+0),
- корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3463 (+18) ед,
- специальная техника – 117 (+0).
Данные уточняются.
Этому предшествовало: Вечером 11 сентября сообщалось о 9 сбитых ракетах из 12-ти, выпущенных врагом.