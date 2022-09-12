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Повітряні сили показали момент збиття ракет, які йшли на Дніпро

Валентина РоманенкоПонеділок, 12 вересня 2022, 11:17
Повітряні сили показали момент збиття ракет, які йшли на Дніпро
фото Армія Inform

Повітряні сили показали бойову робота зенітних ракетних комплексів, які знищили ракети, запущені ввечері 11 вересня по Дніпру.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил, Повітряне командування "Схід"

Дослівно: "На відео бойова робота зенітних ракетних комплексів С-300ПТ військовослужбовців повітряного командування "Схід".

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Ворог здійснив 12 пусків крилатих ракет морського та повітряного базування – "Калібр"та Х-101.

9 із 12 ракет окупантів  було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряних командувань "Схід" та "Центр" Повітряних сил Збройних сил України.

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Теми: війна
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