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Повітряні сили показали момент збиття ракет, які йшли на Дніпро

Валентина РоманенкоПонеділок, 12 вересня 2022, 11:17
фото Армія Inform

Повітряні сили показали бойову робота зенітних ракетних комплексів, які знищили ракети, запущені ввечері 11 вересня по Дніпру.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил, Повітряне командування "Схід"

Дослівно: "На відео бойова робота зенітних ракетних комплексів С-300ПТ військовослужбовців повітряного командування "Схід".

Ворог здійснив 12 пусків крилатих ракет морського та повітряного базування – "Калібр"та Х-101.

9 із 12 ракет окупантів  було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряних командувань "Схід" та "Центр" Повітряних сил Збройних сил України.

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Теми: війна
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