Повітряні сили показали момент збиття ракет, які йшли на Дніпро
Понеділок, 12 вересня 2022, 11:17
Повітряні сили показали бойову робота зенітних ракетних комплексів, які знищили ракети, запущені ввечері 11 вересня по Дніпру.
Джерело: пресслужба командування Повітряних сил, Повітряне командування "Схід"
Дослівно: "На відео бойова робота зенітних ракетних комплексів С-300ПТ військовослужбовців повітряного командування "Схід".
Ворог здійснив 12 пусків крилатих ракет морського та повітряного базування – "Калібр"та Х-101.
9 із 12 ракет окупантів було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряних командувань "Схід" та "Центр" Повітряних сил Збройних сил України.