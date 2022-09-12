Воздушные силы показали момент сбития идущих на Днепр российских ракет

Воздушные силы показали боевую работу зенитных ракетных комплексов, уничтоживших ракеты, запущенные врагом вечером 11 сентября по Днепру.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил, Воздушное командование "Восток"

Дословно: "На видео боевая работа зенитных ракетных комплексов С-300ПТ военнослужащих воздушного командования "Восток".

Детали: 11 сентября около 20.30 оккупанты нанесли ракетные удары по территории Украины. Целями ракет была критическая инфраструктура нашего государства.

Враг осуществил 12 пусков крылатых ракет морского и воздушного базирования – "Калибр" и Х-101.

9 из 12 ракет оккупантов были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушных командований "Восток" и "Центр" Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.