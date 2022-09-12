Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушные силы показали момент сбития идущих на Днепр российских ракет

Валентина РоманенкоПонедельник, 12 сентября 2022, 11:17
Воздушные силы показали момент сбития идущих на Днепр российских ракет
фото Армія Inform

Воздушные силы показали боевую работу зенитных ракетных комплексов, уничтоживших ракеты, запущенные врагом вечером 11 сентября по Днепру.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил, Воздушное командование "Восток"

Дословно: "На видео боевая работа зенитных ракетных комплексов С-300ПТ военнослужащих воздушного командования "Восток".

Реклама:

Детали: 11 сентября около 20.30 оккупанты нанесли ракетные удары по территории Украины. Целями ракет была критическая инфраструктура нашего государства.

Враг осуществил 12 пусков крылатых ракет морского и воздушного базирования – "Калибр" и Х-101.

ВИДЕО ДНЯ

9 из 12 ракет оккупантов были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушных командований "Восток" и "Центр" Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
война
СБУ атаковала аэродром в Курске 27 августа картонными дронами – источники
"Ждет Севастополь, ждет Камчатка": Данилов показал испытания украинских ракет
Наше войско не так велико – Данилов прокомментировал статьи о потерях Украины
Последние новости
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
Все новости...
Реклама: