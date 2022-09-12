Воздушные силы показали момент сбития идущих на Днепр российских ракет
Понедельник, 12 сентября 2022, 11:17
Воздушные силы показали боевую работу зенитных ракетных комплексов, уничтоживших ракеты, запущенные врагом вечером 11 сентября по Днепру.
Источник: пресс-служба командования Воздушных сил, Воздушное командование "Восток"
Дословно: "На видео боевая работа зенитных ракетных комплексов С-300ПТ военнослужащих воздушного командования "Восток".
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Детали: 11 сентября около 20.30 оккупанты нанесли ракетные удары по территории Украины. Целями ракет была критическая инфраструктура нашего государства.
Враг осуществил 12 пусков крылатых ракет морского и воздушного базирования – "Калибр" и Х-101.
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9 из 12 ракет оккупантов были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушных командований "Восток" и "Центр" Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.