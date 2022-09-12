Росіяни шукають способи здатись у полон через контрнаступ – ОК Південь

Ворожі підрозділи на Харківщині вишукують способи вийти на контакт з нашими підрозділами, щоб провести перемовини про складання зброї, повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Джерело: керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо"

Пряма мова Гуменюк: "Продовжуємо просування і цей рух досить переконливий. Він має вплив не тільки на географічне посунення ворожих позицій, а й психологічний.

Ворожі підрозділи, починаючи переформатування, вишукують способи вийти на контакт з нашими підрозділами, щоб провести так звані перемовини про можливість складання зброї й перехід під егіду міжнародного гуманітарного права".

Нагадаємо: Аналітики Інституту вивчення війни констатують, що захисники України швидким темпом відвоювали майже всю територію Харківської області.