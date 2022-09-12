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ЗСУ відвоювали майже всю Харківську область у швидкому контрнаступі – ISW

Олена РощінаПонеділок, 12 вересня 2022, 10:41
ЗСУ відвоювали майже всю Харківську область у швидкому контрнаступі – ISW
Мапа війни, iswresearch.org

Аналітики Інституту вивчення війни констатують, що захисники України швидким темпом відвоювали майже всю територію Харківської області. 

Джерело: Institute for the Study of War (ISW)

Дослівно: "Українські війська завдали великої оперативної поразки Росії, відвоювавши майже всю Харківську область у швидкому контрнаступі.

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Міністерство оборони Росії підтвердило, що російські війська відходять з позицій на всій території Харківської області, крім східної частини".

Деталі: На карті Міноборони Росії від 11 вересня підтверджено, що російські війська відходять із населених пунктів навколо міста Харкова, з півночі Харківської області та населених пунктів на західному березі річки Оскіл. 

Російські джерела та мілітарі блогери визначили річку Оскіл, яка протікає через Куп’янськ та Ізюм, як нову лінію фронту на осі, – російські війська, ймовірно, також продовжують діяти на східному березі річки Сіверський Донець на південний схід від Ізюма.

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Геолокація та кадри із соцмереж підтвердили, що українські війська увійшли до Вовчанська та Великого Бурлука, розрізавши російські наземні лінії зв’язку (GLOC) уздовж траси Т2104, і досягли міжнародного кордону на північ від Харкова.

На геолокаційних кадрах також видно, що 11 вересня українські війська взяли під контроль Ізюм і населені пункти на південь і південний захід.

Дослівно: "Російські війська, ймовірно, дуже поспішно відступили з цього району, а публікації в соціальних мережах показують покинуті танки та іншу важку військову техніку поблизу Ізюма, що свідчить про те, що російські війська не змогли організувати послідовний відступ".

 

Деталі: Російські джерела стверджують, що українські війська продовжують спроби форсувати Сіверський Донець на північний схід від Слов'янська та увійти в Лиман (Донецька область – ред.).

Російський військовий блогер зазначив, що російські війська обстрілюють українців навколо Лиману і ще зберігають контроль над населеним пунктом.

"Бойові кадри, зняті 11 вересня в Білогорівці Луганської області, підтверджують, що українські війська відбили позиції в Луганській області. Українські військові на кадрах ніби ховаються від артилерійських ударів, що вказує на те, що зараз російські війська обстрілюють позиції в Білогорівці", – зазначає ISW.

Російські війська здійснили обмежені наземні удари в районі Авдіївки та Бахмута.

 

Українські сили продовжують вести позиційні бої та завдавати ударів по російських військових, матеріально-технічних і транспортних засобах уздовж південної осі.

"Успіх останніх українських контрнаступів, ймовірно, сприяв оголошенню Росією про відкладення референдумів про анексію на невизначений термін", – йдеться в аналітиці ISW.

 

Російська влада продовжує залучати бойову силу з різних зовнішніх джерел для підтримки операцій в Україні та намагається виплатити компенсацію добровольцям.

Ще однією з ключових подій 11 вересня ISW назвало зупинку останнього реактора на Запорізькій атомній електростанції.

Цьому передувало: 11 вересня ISW повідомляв, що українські сили звільнили понад 3000 кв км території за 5 днів і прорвали російські позиції на глибину до 70 км у деяких місцях. За підрахунком аналітиків, українці за перші дні вересня відвоювали більше території, ніж російські війська захопили з квітня.

УП, доповнено
Теми: Харківська областьХарківконтрнаступвійна
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