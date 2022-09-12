Россияне ищут способы сдаться в плен из-за контрнаступления – ОК Юг

Вражеские подразделения в Харьковской области выискивают способы выйти на контакт с нашими подразделениями, чтобы провести переговоры о сборке оружия, сообщили в оперативном командовании "Юг".

Источник: руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспресо"

Прямая речь Гуменюк: "Продолжаем продвижение и это движение достаточно убедительно. Он оказывает влияние не только на географическое смещение враждебных позиций, но и психологическое.

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Вражеские подразделения, начиная переформатирование, выискивают способы выйти на контакт с нашими подразделениями, чтобы провести так называемые переговоры о возможности сборки оружия и переходе под эгиду международного гуманитарного права".

Напомним: Аналитики Института изучения войны констатируют, что защитники Украины быстрым темпом отвоевали почти всю территорию Харьковской области.