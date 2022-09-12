Нацгвардійці "умиротворили" Стінгером російський штурмовик Су-25

Гвардійці-спецпризначенці напередодні знищили ворожий літак Су-25 та захопили трофеї і полонених на Харківщині.

Джерело: Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України

Дослівно: "Гвардійський розрахунок ПЗРК "Стінгер" знищив російський дозвуковий штурмовик Су-25. Вже за декілька годин мінометники-спецпризначенці виявили та нанесли вогневе ураження по скупченню техніки противника.

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У результаті знищено дві вантажівки "Урал", два БТР-82, одну бойову броньовану машину та бензовоз. При цьому вдалося верифікувати десять знищених російських окупантів".

Деталі: У пресслужбі об'єднання НГУ "Україській правді" уточнили, що літак було збито 11 вересня.

Повідомляється також, що в результаті пошуково-фільтраційних заходи у звільненому Куп’янську нацгвардійці взяли в полон сімох окупантів.

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Крім того воїни НГУ захопили два БТР-80 противника у справному стані, і "подякували керівництву окупантів за своєрідний адресний ленд-ліз для свого підрозділу".