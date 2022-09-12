Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Нацгвардійці "умиротворили" Стінгером російський штурмовик Су-25

Валентина РоманенкоПонеділок, 12 вересня 2022, 13:41
ілюстративне фото

Гвардійці-спецпризначенці напередодні знищили ворожий літак Су-25 та захопили трофеї і полонених на Харківщині.

Джерело: Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України

Дослівно: "Гвардійський розрахунок ПЗРК "Стінгер" знищив російський дозвуковий штурмовик Су-25. Вже за декілька годин мінометники-спецпризначенці виявили та нанесли вогневе ураження по скупченню техніки противника.

У результаті знищено дві вантажівки "Урал", два БТР-82, одну бойову броньовану машину та бензовоз. При цьому вдалося верифікувати десять знищених російських окупантів".

Деталі: У пресслужбі об'єднання НГУ "Україській правді" уточнили, що літак було збито 11 вересня.

Повідомляється також, що в результаті пошуково-фільтраційних заходи у звільненому Куп’янську нацгвардійці взяли в полон сімох окупантів.

Крім того воїни НГУ захопили два БТР-80 противника у справному стані, і "подякували керівництву окупантів за своєрідний адресний ленд-ліз для свого підрозділу".

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: НацгвардіявійнаХарківська область
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський: ЗСУ звільнили понад 6000 кв. км, рух військ триває

Зеленський назвав одну з причин, чому Росія б’є по об’єктах української енергетики

"Плівки Медведчука": Суд закрив справу, в якій Порошенко звинувачував Зеленського у бездіяльності

Російське командування призупинило відправку нових підрозділів в Україну – Генштаб

Зеленський закликав Трампа подивитися на війну в Україні без рожевих окулярів

В російському парламенті переконують, що їхня армія не потребує мобілізації

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Нацгвардія
"Бавовнятко" підкралося серед білого дня: росіянин здійснив "жест доброї волі"
У день нібито викриття підривниці Дугіної створили про неї сторінку у Вікіпедії – НГУ
Був моделлю, а став кулеметником: історія 26-річного бійця Нацгвардії
Останні новини
03:07
Прем’єр Вірменії подзвонив Путіну
02:20
Болгарія передасть медичні набори для 35 тисяч українських військових
01:58
ЗСУ вдарили по зосередженню озброєння та техніки і пунктах управління ворога – ОК "Південь"
01:36
Пентагон: частина російських військ із Харківщини повернулася в РФ
00:59
На кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бойові дії, є загиблі
00:28
МАГАТЕ: Україна відновила другу резервну лінію електропередач до ЗАЕС
00:20
У бою з окупантами на Донеччині загинув соліст балету Національної опери Олександр Шаповал
23:49
У Словаччині, де розвалилася урядова коаліція, проведуть референдум про дострокові вибори
23:46
Зеленський: ЗСУ звільнили понад 6000 кв. км, рух військ триває
23:18
Зеленський назвав одну з причин, чому Росія б’є по об’єктах української енергетики
Усі новини...