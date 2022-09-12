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Нацгвардейцы "умиротворили" Стингером российский штурмовик Су-25

Валентина РоманенкоПонедельник, 12 сентября 2022, 13:41
иллюстративное фото

Гвардейцы-спецназовцы накануне уничтожили вражеский самолет Су-25 и захватили трофеи и пленных в Харьковской области.

Источник: Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины

Дословно: "Гвардейский расчет ПЗРК "Стингер" уничтожил российский штурмовик Су-25. Уже через несколько часов минометчики-спецназназовцы обнаружили и нанесли огненное поражение по скоплению техники противника.

В результате уничтожены два грузовика "Урал", два БТР-82, одна боевая бронированная машина и бензовоз. При этом удалось верифицировать десять уничтоженных российских оккупантов".

Детали: В пресс-службе объединения НГУ "Украинской правде" уточнили, что самолет был сбит 11 сентября.

Сообщается также, что в результате поисково-фильтрационных мер в освобожденном Купянске нацгвардейцы взяли в плен семерых оккупантов.

Кроме того, воины НГУ захватили два БТР-80 противника в исправном состоянии, и "поблагодарили руководство оккупантов за своеобразный адресный ленд-лиз для своего подразделения".

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Темы: НацгвардиявойнаХарьковская область
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